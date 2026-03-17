FRICKTAL IM SCHNEE

WALLBACHER SKILAGER – EINE TIEFSCHNEEKRISE Das Wallbacher Skilager startete mit möglich war. Am Mittwoch ging es sehr viel Schnee, so dass die ersten zwei endlich auf die Piste und am Donners-Tage kein Ski- oder Snowboardfahren tagnachmittag auch noch auf die ...

WALLBACHER SKILAGER – EINE TIEFSCHNEEKRISE

Das Wallbacher Skilager startete mit möglich war. Am Mittwoch ging es sehr viel Schnee, so dass die ersten zwei endlich auf die Piste und am Donners-Tage kein Ski- oder Snowboardfahren tagnachmittag auch noch auf die Schlitten. Es folgte noch ein toller Skitag, bevor es wieder zurück ins Fricktal ging. (mgt) Foto: zVg

SKIWEEKEND LENZERHEIDE DES FTV OESCHGEN

Die Turnerinnen des Frauenturnvereins Oeschgen waren vor kurzem auf der Lenzerheide im Skiweekend. Bei guten Schneeverhältnissen, Sonnenschein und warmen Temperaturen genossen alle das Wochenende. (mgt) Foto: zVg

SKIWEEKEND MTV HERZNACH

Für 16 Männerturner des MTV Herznach ging es kürzlich zum Skiweekend ins Berner Oberland nach Mürren. Bei perfekten Bedingungen genossen alle die herrliche Bergwelt und das frühlingshafte Wetter, bis es am Sonntag wieder zurück nach Hause ging. (mgt) Foto: zVg