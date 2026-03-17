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FRICKTAL IM SCHNEE

  17.03.2026 Fricktal
WALLBACHER SKILAGER – EINE TIEFSCHNEEKRISE Das Wallbacher Skilager startete mit möglich war. Am Mittwoch ging es Schlitten. Es folgte noch ein toller Skisehr viel Schnee, so dass die ersten zwei endlich auf die Piste und am Donnerstag, bevor es wieder zurück ins Fricktal Tage kein Ski- oder Snowboardfahren tagnachmittag auch noch auf die ging. (mgt)
WALLBACHER SKILAGER – EINE TIEFSCHNEEKRISE Das Wallbacher Skilager startete mit möglich war. Am Mittwoch ging es Schlitten. Es folgte noch ein toller Skisehr viel Schnee, so dass die ersten zwei endlich auf die Piste und am Donnerstag, bevor es wieder zurück ins Fricktal Tage kein Ski- oder Snowboardfahren tagnachmittag auch noch auf die ging. (mgt)

WALLBACHER SKILAGER – EINE TIEFSCHNEEKRISE
Das Wallbacher Skilager startete mit möglich war. Am Mittwoch ging es sehr viel Schnee, so dass die ersten zwei endlich auf die Piste und am Donners-Tage kein Ski- oder Snowboardfahren tagnachmittag auch noch auf die ...

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