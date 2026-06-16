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Fricktal gespalten

  16.06.2026 Fricktal

Über die 10-Millionen-Initiative ist auch in der Region unterschiedlich abgestimmt worden. Währenddem die Schweiz die Vorlage mit 54,8 Prozent ablehnte, stimmte ihr der Kanton Aargau mit 51,1 Prozent zu. Auch der Bezirk Laufenburg sagte mit 54,4 Prozent Ja zu dieser Initiative, ...

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