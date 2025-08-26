FRICKTAL GAMES: JUGI MÜNCHWILEN IN SCHUPFART

Die Jugendriege Münchwilen nahm am vergangenen Samstag mit 19 Kindern an den Fricktal Games in Schupfart teil. Bei schönem Wetter stellte die Jugi drei Teams: die U14-Mädels, die U14-Jungs und die U11-Jungs. In den Disziplinen Junior Strong Man Run, Brennball und Fussball hatten ...

Die Jugendriege Münchwilen nahm am vergangenen Samstag mit 19 Kindern an den Fricktal Games in Schupfart teil. Bei schönem Wetter stellte die Jugi drei Teams: die U14-Mädels, die U14-Jungs und die U11-Jungs. In den Disziplinen Junior Strong Man Run, Brennball und Fussball hatten die Kinder jede Menge Spass und zeigten vollen Einsatz. Besonders erfreulich: Die U11-Jungs holten im Fussball den 1. Platz und die U14-Mädels erreichten im Junior Strong Man Run den 2. Platz. Die Stimmung war super und es war ein richtig cooler Tag. Ein herzliches Dankeschön an alle – es macht Spass, mit der Jugi unterwegs zu sein! (mgt)



