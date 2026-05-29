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Fricktal als Standort ausgeschieden

  29.05.2026 Fricktal

Die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales soll in Zukunft ihre Standorte in Suhr und Turgi haben, die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales in Aarau. Das Fricktal mit dem Standort Rheinfelden geht einmal mehr leer aus. Diesen Vorschlag gibt der Regierungsrat nach einer umfassenden ...

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