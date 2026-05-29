Fricktal als Standort ausgeschieden

Die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales soll in Zukunft ihre Standorte in Suhr und Turgi haben, die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales in Aarau. Das Fricktal mit dem Standort Rheinfelden geht einmal mehr leer aus. Diesen Vorschlag gibt der Regierungsrat nach einer umfassenden ...

Die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales soll in Zukunft ihre Standorte in Suhr und Turgi haben, die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales in Aarau. Das Fricktal mit dem Standort Rheinfelden geht einmal mehr leer aus. Diesen Vorschlag gibt der Regierungsrat nach einer umfassenden Standortevaluation zur Anhörung. Kriterien für die Wahl der Standorte waren genügend Platz und eine gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr.

Die kantonalen Schulen für Gesundheit und Soziales stossen zunehmend an ihre räumlichen Kapazitätsgrenzen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 verzeichnen die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales sowie die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales ein kontinuierliches Wachstum der Lernenden- und Studierendenzahlen. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie des prognostizierten Fachkräftebedarfs im Gesundheits- und Sozialwesen ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Die kantonseigenen Liegenschaften der bestehenden Hauptstandorte in Suhr und Brugg weisen erheblichen Erneuerungsbedarf auf. Gleichzeitig befindet sich ein grosser Teil der Unterrichtsräume in angemieteten Liegenschaften.

Im Anschluss an die Verabschiedung des Planungsberichts wurden im gesamten Kanton potenzielle Standorte gesucht und anhand der im Planungsbericht definierten Kriterien bewertet. Dazu zählten u. a.:Flächenanforderungen, Erreichbarkeit mit dem ÖV, Anzahl Lehrstellen im Einzugsgebiet, Ausstrahlungskraft. Der Auswahlprozess erfolgte in mehreren Runden. Abschliessend wurden Machbarkeitsstudien einschliesslich grober Kostenermittlung durchgeführt. Daraus resultierten die Vorschläge bei der Südallee in Suhr (Standort West), beim Bahnhof Turgi (Standort Ost) und an der Buchserstrasse in Aarau.

Der erste neue Standort für die Schule in Baden Turgi und der neue Standort in Aarau könnten voraussichtlich ab 2035 in Betrieb genommen werden. Aufgrund des hohen Nachwuchsbedarfs und den zusätzlichen Anstrengungen zur Umsetzung der Ausbildungsoffensive wird bereits kurz- bis mittelfristig mit einem anhaltenden Wachstum der Anzahl Lernenden und Studierenden gerechnet. Der zusätzliche Raumbedarf bis 2035 wird in den kommenden Jahren mittels Anmietungen gedeckt. Die öffentliche Anhörung dauert vom 22. Mai bis 21. August 2026. Die Zustellung einer Botschaft an den Grossen Rat ist im 1. Quartal 2027 vorgesehen. (nfz)