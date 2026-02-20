Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

fricks monti: Betriebsferien

  20.02.2026 Frick

fricks monti ist von Sonntag bis Mittwoch, 15. bis 25. Februar, geschlossen. Geöffnet ist wieder am Donnerstag, 26. Februar, ab 14 Uhr. Das Kinoprogramm startet um 20.15 Uhr mit «Marty Supreme», D, ab 14 Jahren (Premiere).

Am Freitag läuft um 17.30 Uhr «Ewigi ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote