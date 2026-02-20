fricks monti: Betriebsferien

fricks monti: Betriebsferien20.02.2026 Frick
fricks monti ist von Sonntag bis Mittwoch, 15. bis 25. Februar, geschlossen. Geöffnet ist wieder am Donnerstag, 26. Februar, ab 14 Uhr. Das Kinoprogramm startet um 20.15 Uhr mit «Marty Supreme», D, ab 14 Jahren (Premiere).
Am Freitag läuft um 17.30 Uhr «Ewigi ...
Am Freitag läuft um 17.30 Uhr «Ewigi Liebi». Dialekt, ab 8 Jahren, und um 20.15 Uhr «Marty Supreme. Edf, ab 14 Jahren. (mgt)