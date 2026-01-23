Frickerinnen im Aufwind

Die Saison begann für die Frickerinnen nicht sehr gut. Das erste Spiel gegen Rothrist endete mit einer 3:1-Niederlage. Gegen Schöftland folgte dann der erste Sieg.

Volleyball, Ü32-1. Liga

Die Saison begann für die Frickerinnen nicht sehr gut. Das erste Spiel gegen Rothrist endete mit einer 3:1-Niederlage. Die Frickerinnen waren in der Ü32 noch etwas unerfahren, aber voller Motivation. Leider folgte wenig später die nächste 3:1-Niederlage gegen Reusstal. Die Spielerinnen lernen schnell und Frick wäre nicht Frick ohne seine Comeback-Qualitäten. Nur einen Tag später folgte gegen Schöftland der erste Sieg.

Gegen Lägern Wettingen musste dann eine klare 3:0-Niederlage hingenommen werden. Zu Hause gegen Zufikon zeigten die Fricker Damen wieder ein anderes Gesicht. Ein souveräner, fast schon entspannter 3:1-Sieg. Der nächste Streich folgte auswärts gegen Safenwil Kölliken, ebenfalls mit 3:1. Die Formkurve zeigte klar nach oben. Die Vorrunde endete leider mit einer knappen 3:2-Niederlage gegen Merenschwand-Muri. Trotzdem, Platz 5 von 8 zur Saisonhälfte ist eine solide Ausgangslage, um in der Rückrunde anzugreifen.

Noch im Dezember starteten die Frickerinnen mit einem weiteren 3:1-Sieg gegen Safenwil-Kölliken erfolgreich in die Rückrunde. Nach den wohlverdienten Weihnachtsferien stand bereits anfangs Januar das nächste Spiel an. Ohne Training, aber mit umso mehr Spielfreude. Und siehe da, dass in der Vorrunde verlorene Spiel gegen Rothrist konnte in der Rückrunde knapp mit 3:2 gewonnen werden. Und auch das Spiel gegen Zufikon konnte mit 3:1 gewonnen werden. Aktuell stehen die Frickerinnen auf einem starken 3. Platz. (mgt)