Fricker Volleyballer wollen mehr

  20.01.2026 Frick, Sport

Nach Abschluss der Vorrunde belegt das Herren 1-Team vom TSV Frick mit bescheidenen sechs Punkten nur den 9. Tabellenrang in der 3. Liga. Fünfmal verlor das Team mit 1:3 gegen schlagbare Gegner und auch bei den beiden 0:3-Niederlagen wären ein oder zwei Satzgewinne nicht gestohlen ...

