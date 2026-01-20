Fricker Volleyballer wollen mehr

Nach Abschluss der Vorrunde belegt das Herren 1-Team vom TSV Frick mit bescheidenen sechs Punkten nur den 9. Tabellenrang in der 3. Liga. Fünfmal verlor das Team mit 1:3 gegen schlagbare Gegner und auch bei den beiden 0:3-Niederlagen wären ein oder zwei Satzgewinne nicht gestohlen ...

Nach Abschluss der Vorrunde belegt das Herren 1-Team vom TSV Frick mit bescheidenen sechs Punkten nur den 9. Tabellenrang in der 3. Liga. Fünfmal verlor das Team mit 1:3 gegen schlagbare Gegner und auch bei den beiden 0:3-Niederlagen wären ein oder zwei Satzgewinne nicht gestohlen gewesen. Die beiden 3:0-Siege gegen Kanti Baden und SV Lengnau taten dem Team natürlich sehr gut. Insbesondere im letzten Spiel im alten Jahr gegen Lengnau traten die Fricker sehr dominant auf und liessen dem Gegner keine Siegchance. Wenn die Fricker in den kommenden Spielen auch so geschlossen und, wichtig, in Vollbesetzung antreten können, werden weitere Siege folgen. (mgt)