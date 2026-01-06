Immobilien
Fricker Volleyball-Nachwuchs zum Rückrundenstart

  06.01.2026 Frick, Sport

Nach Abschluss der Vorrunden liegt das Juniorinnen U20 Team von TSV Frick Volleyball auf dem letzten Platz. Mit nur einem Sieg und vielen, zum Teil auch klaren Niederlagen kommt diese Platzierung nicht überraschend. Wenn man zudem bedenkt, dass alle Spielerinnen im DU18 und einige sogar im ...

