Fricker Volleyball-Nachwuchs zum Rückrundenstart

Nach Abschluss der Vorrunden liegt das Juniorinnen U20 Team von TSV Frick Volleyball auf dem letzten Platz. Mit nur einem Sieg und vielen, zum Teil auch klaren Niederlagen kommt diese Platzierung nicht überraschend. Wenn man zudem bedenkt, dass alle Spielerinnen im DU18 und einige sogar im DU16-Team spielen könnten, relativiert sich der Tabellenplatz aber ein wenig. Letztlich war der Entscheid, ein DU20-Team anzumelden aus sportlicher Sicht nicht glücklich, wurde von den Verantwortlichen aber getroffenen, um allen letztjährigen DU18-Juniorinnen eine Spielmöglichkeit im Verein bieten zu können. Natürlich haben die Mädchen wie auch das Team Fortschritte erzielen, diese jedoch noch zu wenig in Satzgewinne ummünzen können. Insbesondere gilt es weiter an der Konstanz zu arbeiten und die Beweglichkeit hin zum Ball zu verbessern – dann werden sich weitere Satz- und Punktgewinne einstellen.

Swiss Volley Region Aargau organisiert am 18. Januar den dritten Spieltag der U16 Juniorinnen und Junioren in Aarau, Merenschwand und Frick. Dabei werden auch vier Fricker Teams (drei Mädchen- und ein Knaben-Team) an den Start gehen. Das Juniorinnen Team 1 teilte sich am letzten Turniertag in der 1. Stärkeklasse in Seon punktgleich mit Rohrdorf-Reusstal Platz 1. Das zweite Team erspielte sich Platz 2 in der 4. Stärkeklasse und das dritte Team in der 5. Stärkeklasse Platz 5. Für die beiden Teams 2 und 3 ist es die erste Saison auf dem Grossfeld und von Training zu Training respektive von Spiel zu Spiel werden Fortschritte erzielt, aber insbesondere in den Bereichen Kommunikation und Beweglichkeit sind weitere Verbesserungen notwendig. Die U16 Knaben stehen in der 1. Stärkeklasse auf Platz 2 und liefern sich insbesondere gegen den BTV Aarau 1 und 2 packende Duelle, die bisher immer ganz, ganz knapp zu Gunsten der Aarauer ausgegangen sind. (mgt)