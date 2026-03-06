Fricker Volleyball-Nachwuchs überzeugt

Mit einer starken Teamleistung am vergangenen Wochenende sicherten sich die Fricker U16-Jungs den hervorragenden 2. Rang – direkt hinter Volley Schönenwerd. Damit gehört das Team zu den drei Mannschaften, die sich für die ...

U16-Jungs erreichen Finalissima in Zofingen

Mit einer starken Teamleistung am vergangenen Wochenende sicherten sich die Fricker U16-Jungs den hervorragenden 2. Rang – direkt hinter Volley Schönenwerd. Damit gehört das Team zu den drei Mannschaften, die sich für die U16-Finalissima in Zofingen qualifizieren konnten.

Bereits in den ersten Spielen zeigte sich, dass die Mannschaft bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Besonders beeindruckend war das hohe Spielniveau: Mit druckvollen, angriffigen Services setzte das Team die gegnerischen Annahmereihen konsequent unter Druck. Immer wieder konnten direkte Punkte erzielt oder einfache A ngriffssituationen erzw ungen werden.

Auch im Angriff überzeugte die U16 mit Mut und Entschlossenheit. Variabel gespielte Bälle, viel Tempo und der Wille, Verantwortung zu übernehmen, prägten das Spiel. Selbst in engen Phasen blieb die Mannschaft ruhig und kämpferisch – ein Zeichen der positiven Entwicklung über die gesamte Saison hinweg. Der verdiente Lohn: Platz 2 im stark besetzten Teilnehmerfeld und die Qualifikation für das Finalturnier.

Blick nach vorne

Mit dem Selbstvertrauen aus Aarau reist das Team am 21. März zur Finalissima nach Zofingen. Dort treffen die besten Teams der Saison aufeinander – Spannung und hochklassiger Nachwuchsvolleyball sind garantiert.

Wenn es gelingt, die Servicequalität konstant hochzuhalten und weiterhin mutig im Angriff zu agieren, darf sich die Mannschaft berechtigte Hoffnungen auf eine Spitzenplatzierung machen. Entscheidend werden neben Technik und Taktik auch Teamgeist, Konzentration und der Glaube an die eigene Stärke sein. (mgt)