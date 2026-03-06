Immobilien
Fricker Volleyball-Nachwuchs überzeugt

  06.03.2026 Frick
Die Fricker U16-Jungs freuen sich auf den Auftritt an der Finalissima. Foto: zVg
Die Fricker U16-Jungs freuen sich auf den Auftritt an der Finalissima. Foto: zVg

U16-Jungs erreichen Finalissima in Zofingen

Mit einer starken Teamleistung am vergangenen Wochenende sicherten sich die Fricker U16-Jungs den hervorragenden 2. Rang – direkt hinter Volley Schönenwerd. Damit gehört das Team zu den drei Mannschaften, die sich für die ...

