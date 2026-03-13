Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fricker Tischtennis-Schülermeisterschaft: Jetzt anmelden

  13.03.2026 Frick

Der Tischtennisclub Frick organisiert am Freitag, 20. März, ein Schülerturnier (in der Bezirksturnhalle im Ebnet in Frick) für die Jahrgänge 2011 und jünger. Alle nichtlizenzierten Schülerinnen und Schüler aus Frick und Umgebung dürfen an der Fricker ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote