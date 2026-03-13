Fricker Tischtennis-Schülermeisterschaft: Jetzt anmelden

Der Tischtennisclub Frick organisiert am Freitag, 20. März, ein Schülerturnier (in der Bezirksturnhalle im Ebnet in Frick) für die Jahrgänge 2011 und jünger. Alle nichtlizenzierten Schülerinnen und Schüler aus Frick und Umgebung dürfen an der Fricker ...

Der Tischtennisclub Frick organisiert am Freitag, 20. März, ein Schülerturnier (in der Bezirksturnhalle im Ebnet in Frick) für die Jahrgänge 2011 und jünger. Alle nichtlizenzierten Schülerinnen und Schüler aus Frick und Umgebung dürfen an der Fricker Schülermeisterschaft teilnehmen. Die Kategorien sind U15 (Jahrgänge 2011 bis 2012), U13 (Jahrgänge 2013 bis 2014), U11 (Jahrgänge 2015 bis 2016) sowie U9 (Jahrgänge 2017 und jünger).

Die Fricker Schülermeisterschaft dient als Qualifikation für die Aargauer Schülermeisterschaft 2026. (mgt)

Anmeldung, per E-Mail oder Handy, bis zum 19. März, an Andreas Schmidle (andy.schmidle@icloud.com, 079 759 48 13) oder am 20. März bis spätestens

17.15 Uhr vor Ort.