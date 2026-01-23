Fricker mit Sieg

Das Herren 1 des TSV Frick hatte mit dem HSC Suhr Aarau 2 noch eine Rechnung offen. Ging das Spiel im September in Aarau doch verloren. Kein einfaches Unterfangen, denn die Gäste reisten mit ordentlich Nationalliga A und ...

Handball, 1. Liga: TSV Frick – HSC Suhr Aarau 2 37:29

Das Herren 1 des TSV Frick hatte mit dem HSC Suhr Aarau 2 noch eine Rechnung offen. Ging das Spiel im September in Aarau doch verloren. Kein einfaches Unterfangen, denn die Gäste reisten mit ordentlich Nationalliga A und Jugend-Nati-Erfahrung an.

Nach dem desolaten Auftritt der Fricker im letzten Spiel gegen den SG Horgen / Wädenswil war der TSV nun endgültig im Abstiegskampf angekommen. Ein vier-Punkte-Spiel stand nun an.

Gegen die jungen, starken Gäste standen die Fricker mit einem harten, defensiven und guten Gegenstossspiel und Rückzug entgegen. Gegen Ende der ersten Hälfte setzten sich die Fricktaler etwas ab. Die starke Verteidigung führte zu einer kleinen Flaute der Aarauer Offensive. Zur Pause stand es dennoch nur 17:15.

Der Start in den zweiten Durchgang gelang den Frickern – wie so oft – nicht. Die unerfahrenen Gäste kämpften sich heran und gingen mit einem Tor in Führung. Genau in dieser Phase kamen die richtigen Impulse und Emotionen von der Bank und den Herren des TSV Frick gelang die Kehrtwende. Sie spielten sich in einen Lauf und deckten weiterhin stark. Die Konsequenz war ein 29:37-Sieg. Ein ganz anderes Gesicht, das der TSV Frick hier präsentierte. Sollte der Schwung in die nächste Partie mitgenommen werden können, sind zwei Punkte gegen die SG Kriens-Emmen realistisch. (mgt)