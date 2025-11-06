Fricker Handballerinnen verlieren

Zu Beginn der 2. Liga-Partie gegen Handball Züri Unterland begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und das Spiel blieb bis zur 20. Minute ausgeglichen. Im weiteren Verlauf konnten die Zürcherinnen jedoch dank ...

Handball Züri Unterland – TSV Frick 1 31:26

Zu Beginn der 2. Liga-Partie gegen Handball Züri Unterland begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und das Spiel blieb bis zur 20. Minute ausgeglichen. Im weiteren Verlauf konnten die Zürcherinnen jedoch dank konsequenteren Abschlüssen, weniger Fehlern und der nachlassenden Deckungsarbeit der Frickerinnen einen kleinen Vorsprung herausspielen. Zur Halbzeit lagen die Frickerinnen mit zwei Toren zurück (16:18).

Starke Zürcherinnen

Nach der Pause wendete sich das Blatt deutlich: Die Gegnerinnen bauten innerhalb von nur sieben Minuten den Vorsprung auf sieben Treffer aus, während die Fricktalerinnen in dieser Phase ohne Torerfolg blieben.

In der 50. Minute fanden die Frickerinnen mit mehr Tempo und schnellen Gegenstössen zurück ins Spiel und verkürzten den Rückstand auf drei Tore. Trotz grossem Einsatz reichte die Aufholjagd nicht mehr, um die Partie zu drehen. Die Begegnung endete mit 31:26 zugunsten von Handball Züri Unterland. Für das Damen 1 steht am Wochenende in Frick das nächste Heimspiel gegen die SG Schaffhausen an. Die Spielerinnen möchten die jüngste Niederlage verarbeiten und mit Energie in die nächste Begegnung starten. (mgt)