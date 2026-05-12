Fricker Handballer schaffen den Ligaerhalt

Die Handballer des TSV Frick spielen auch in der nächsten Saison in der 1. Liga. Mit 27:20 schlagen die Füchse am Samstagabend die Gäste von Wacker Thun 2/Steffisburg und gewinnen damit dank dem besten Torverhältnis die Abstiegsrunde 1./2. Liga. (nfz)