Fricker Füchse laden ein zur Uniformenweihe

Wer kennt sie nicht, die jagdlichen Klänge der Fricker Füchse. Der Verein musiziert an Hubertus-Messen und an vielen anderen Anlässen. Die Formation wurde 1982 gegründet und besteht aus einem Dutzend Musikanten.

Wer kennt sie nicht, die jagdlichen Klänge der Fricker Füchse. Der Verein musiziert an Hubertus-Messen und an vielen anderen Anlässen. Die Formation wurde 1982 gegründet und besteht aus einem Dutzend Musikanten.

Ihre bisherigen Uniformen sind in die Jahre gekommen, worauf an der Generalversammlung 2025 eine Neuuniformierung beschlossen wurde. Nun, ein Jahr später, steht das neue Kleid in typischem Schnitt und traditioneller Ausführung zur Weihe bereit. Diese findet am Sonntag, 7. Juni statt, mit Start um 10.45 Uhr in der katholischen Kirche Frick. Die Fricker Füchse laden alle zum Besuch der Uniformenweihe und zu jagdlicher Musik ein. Im Anschluss wird ein Apéro serviert und es besteht die Möglichkeit für ein feines Mittagessen à la Jägerart im Rampart-Saal. (mgt)