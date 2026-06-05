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Fricker Füchse laden ein zur Uniformenweihe

  05.06.2026 Frick
Die Jagdhornbläser Fricker Füchse in ihrer neuen Uniform. Foto: zVg
Die Jagdhornbläser Fricker Füchse in ihrer neuen Uniform. Foto: zVg

Wer kennt sie nicht, die jagdlichen Klänge der Fricker Füchse. Der Verein musiziert an Hubertus-Messen und an vielen anderen Anlässen. Die Formation wurde 1982 gegründet und besteht aus einem Dutzend Musikanten.

Ihre bisherigen Uniformen sind in die Jahre gekommen, worauf an der ...

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