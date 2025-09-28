Frick: Zwei neue Frauen im Gemeinderat und eine Abwahl

Im Gemeinderat von Frick kommt es in der neuen Legislatur zu Verschiebungen. Mit Ramona Bernet (Mitte-Partei) und Alexandra Leimgruber-Jud (SVP) ziehen gleich zwei neue Frauen in den Gemeinderat ein. Eugen Voronkov (FDP, bisher) wurde am Sonntag abgewählt.

Das beste Ergebnis erzielte sensationell Ramona Bernet (Die Mitte) mit 1137 Stimmen vor Gunthard Niederbäumer (SP) mit 1111 Stimmen. Auf dem dritten Platz folgt Franz Ruder (Mitte) mit 1071 und auf Rang vier Daniel Suter (FDP) mit 1000 Stimmen. Die Wahl ebenfalls geschafft hat Alexandra Leimgruber-Jud (SVP) mit dem sehr guten Ergebnis von 957 Stimmen. Dank ihr ist die SVP in der kommenden Legislatur wieder im Fricker Gemeinderat vertreten.

Nicht gewählt wurde die Kandidatin der GLP, Erika Kuster. Sie erhielt 612 Stimmen. Abgewählt wurde der bisherige Gemeinderat Eugen Voronkov (FDP, 846 Stimmen). Auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte die langjährige Gemeinderätin der Mitte-Partei Susanne Gmünder Bamert.

Das absolute Mehr lag bei 694 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,1 Prozent.

Mit 840 Stimmen (absolutes Mehr bei 716) wurde Daniel Suter als Gemeindeammann bestätigt. Gunthard Niederbäumer bleibt mit 736 Stimmen (absolutes mehr 675) Vizeammann. (sir)