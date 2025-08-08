Frick wächst weiter

Aus der Luft ist das Wachstum noch besser zu erkennen als vom Boden aus, wie diese Drohnenaufnahme von Paul Gürtler (links) eindrücklich zeigt. Hier im Gebiet Lammet, entlang der Hinteren Bahnhof strasse, wächst ein ganzes Quartier heran. Eine weitere Grossbaustelle gibt es zurzeit auch im Gebiet Blaie an der Schulstrasse. Per 31. Dezember 2024 lebten 5919 Einwohnerinnen und Einwohner in Frick und mit dem Bezug von neuen Wohnungen steigt die Bevölkerungszahl kontinuierlich an. (sir)