Frick Volley stark am Beachturnier

Drei Teams der U16-Junioren von FrickVolley nahmen kürzlich am Einsteiger-Beachturnier im Schwimmbad Frick teil, an dem insgesamt zwölf Teams am Start standen. In der Vorrunde überzeugte das Duo William Tran/Janis Villiger mit zwei Siegen und qualifizierte sich damit direkt für die Viertelfinals. Ausschlaggebend für den Erfolg waren insbesondere ihre druckvollen und präzisen Anspiele. Die Teams Noah Schmid/ Manuel Oettl und Kevin Walker/ Beni Meier schafften den Einzug in die Viertelfinals über die Zwischenrunde und komplettierten damit die Runde der letzten acht Teams. Im Viertelfinal kam es zum vereinsinternen Duell zwischen Tran/ Villiger und Schmid/Oettl, das Schmid/Oettl für sich entscheiden konnten. Walker/Meier schieden nach einem äusserst knappen Dreisatzspiel unglücklich aus.

Im Halbfinal überraschten Schmid/Oettl mit einer starken Leistung. Sie steigerten sich im Aufbauspiel deutlich und agierten im Angriff wesentlich konsequenter. An diese Leistung knüpften sie auch im Final an und sicherten sich mit einem überzeugenden Auftritt verdient den Turniersieg. (mgt)