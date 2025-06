Frick: «Singing foxes» und das Musical «Zeitmaschine»

Am Mittwoch, 18. Juni, führt der Kinderchor «Singing foxes» unter der Leitung von Simone Küpfer das Musical «Zeitmaschine» um 18 Uhr in der Turnhalle der Primarschule in Frick auf.

Unter der Leitung von Simone Küpfer haben rund 40 Kinder in den vergangenen Wochen das Musical einstudiert. Bei der Aufführung werden die Kinder von Patricia Ebner (Klavier) und Kurt Kaiser (Schlagzeug) begleitet.

«Einmal ganz woanders sein» – das wünschen sich wohl viele Kinder und Jugendliche, die von der Schule oder ihren kleinen Geschwistern genervt sind. So geht es auch Josie, Yollie und Marvin, als sie unerwartet auf ein seltsames Handy stossen, das sich als Zeitmaschine entpuppt.

Jetzt gibt es für die drei kein Halten mehr und sie reisen durch die Zeiten: vom Mittelalter in die Zukunft und wieder zurück. Sie erleben futuristische Discotänze, sind bei der Hochzeit eines Ritters zu Gast, treffen auf seltsame «Roboter-Nannys» und merken schnell, dass sie zwar auch in der Zukunft neue Freunde finden können, dass diese Zeit aber auch so einiges Unangenehme bereithält. Und plötzlich sind sie «verloren in einer fremden Zeit», denn das Zurückreisen in die Gegenwart gestaltet sich nicht so einfach. Ohne es zu wissen, sind sie in die Fänge eines üblen Gesellen namens Dark geraten, der die Macht der Zeitmaschine nur für sich nutzen will.

Herzliche Einladung an Gross und Klein zu diesem Anlass. Der Eintritt ist frei.