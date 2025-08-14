Frick: Schüler auf Fussgängerstreifen angefahren

Am Mittwoch um 13.40 Uhr wollte ein Jugendlicher die Dammstrasse in Frick überqueren. Als er auf dem Fussgängerstreifen war, fuhr ein SUV aus noch unbekannten Gründen los und touchierte den Schüler. Der mutmasslich 50- bis 60-jährige Lenker stieg aus, beschimpfte den Jugendlichen und fuhr danach mit dem Auto davon. Der Schüler erlitt einen Daumenbruch sowie Schürfungen und Prellungen. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Fahrzeuglenker laufen. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen oder grauen SUV. Neben dem Lenker sass eine Beifahrerin, die als asiatisch beschrieben wird.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 062 886 88 88 / mobilepolizei.loge@kapo.ag.ch). (mgt)