Frick reiste durch die Zeit

Erzählnacht Primarstufe Frick

Auch in diesem Jahr öffnete die Primarschule Frick ihre Pforten für die «Schweizer Erzählnacht». Die Fricker Kindergartenund Primarschulkinder tauchten in fantastische Welten ein.

Hurra, die Zeitmaschine hat funktioniert! Unter dem diesjährigen Motto «Zeitreise» machten sich rund 230 junge Abenteurerinnen und Abenteurer vom Kindergarten bis zur Mittelstufe auf eine magische Expedition durch Raum und Zeit. Nach der Begrüssung in der Turnhalle startete die Reise pünktlich in den stimmungsvoll hergerichteten Räumlichkeiten des Kindergartens und des Primarschulhauses. In drei aufeinanderfolgenden Blöcken von jeweils zirka 20 Minuten lauschte das gespannte Publikum altersgerechten Geschichten. Die liebevoll gestaltete Umgebung schuf die perfekte Atmosphäre, um in andere Welten einzutauchen – ob in die ferne Vergangenheit, eine mögliche Zukunft oder rein fantastische Reiche. Die Erzählungen regten zum Staunen, Nachdenken und fantasievollen Träumen an und entführten die Kinder aus ihrem Alltag. Damit die Energie auf der Zeitreise nicht versiegte, sorgte der Elternverein für eine willkommene Power-Pause. Im beliebten Eltern- Café konnten sich Kinder und Eltern zwischen den Geschichtenblöcken stärken und das Erlebte Revue passieren lassen. Die Organisatoren des alljährlichen Anlasses verfolgen ein klares Ziel: den Kindern das Lesen schmackhaft zu machen und die Neugier zu wecken. Die Erzählnacht dient als funkelnder Anreiz, selbst zu Büchern zu greifen und die unendlichen Möglichkeiten des Lesens zu entdecken. Bis zum Schluss war die Veranstaltung bis auf den letzten Platz gefüllt und voller Leben, was einmal mehr den Erfolg dieses traditionsreichen Fricker Lese-Events unterstreicht. Die Lust am Abenteuer Lesen wurde bestimmt erfolgreich geweckt. (mgt)