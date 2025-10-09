Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Frick: nächtlicher Diebstahl

  09.10.2025 Frick

Der Bewohner eines Hauses in Frick hörte am Dienstag, 7. Oktober 2025, gegen zwei Uhr Geräusche und schaute nach. Dabei musste er feststellen, dass jemand mit einem Verbundstein versucht hatte, seinen draussen parkierten Wagen aufzubrechen. Dies misslang, hinterliess jedoch ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote