Frick: nächtlicher Diebstahl

Der Bewohner eines Hauses in Frick hörte am Dienstag, 7. Oktober 2025, gegen zwei Uhr Geräusche und schaute nach. Dabei musste er feststellen, dass jemand mit einem Verbundstein versucht hatte, seinen draussen parkierten Wagen aufzubrechen. Dies misslang, hinterliess jedoch beträchtlichen Schaden. Ein weiteres auf dem Areal stehendes Auto, das nicht verschlossen war, hatte die Täterschaft jedoch geöffnet und daraus eine Kamera, eine Kreditkarte sowie Bargeld entwendet.

Vom Betroffenen sogleich alarmiert, leitete die Kantonspolizei Aargau die Fahndung ein. Eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit kontrollierte dabei den nahen Bahnhof und stiess dort auf einen Verdächtigen. Der 34-jährige Algerier war im Fahndungsregister ausgeschrieben und hatte prompt die Kamera auf sich. Auch fanden die Grenzwächter die zuvor entwendete Kreditkarte.

Die Kantonspolizei Aargau nahm den mutmasslichen Dieb für die weiteren Ermittlungen fest. Einmal mehr mahnt die Kantonspolizei, draussen parkierte Autos konsequent abzuschliessen und darin niemals Geld und Wertsachen zu lassen. (mgt)