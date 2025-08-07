Frick: MZH-Referendum mit 778 gültigen Unterschriften

Gegen den Beschluss der Fricker Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Juni 2025 über die Genehmigung eines Projektierungskredits über 1,93 Millionen Franken für die Ausarbeitung eines Bauprojekts für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen wurde das Referendum ergriffen. Am 23. Juli reichte das Referendumskomitee 788 Unterschriften auf der Gemeindekanzlei ein (die NFZ berichtete). Nach Prüfung der Unterschriftenbögen in formeller und materieller Hinsicht erklärt der Gemeinderat das Referendum nun als zu Stande gekommen.

Die Zahl der Stimmberechtigten belief sich am 27. Juni 2025 (Datum der Hinterlegung des Referendumsbegehrens) auf 3558. Die nötige Zahl der Unterschriften für das Zustandekommen des Referendums beträgt 1/10 der Stimmberechtigten bzw. 356. Total wurden 778 gültige und 10 ungültige Unterschriften eingereicht. Der Gemeinderat hat das Datum der Urnenabstimmung auf Sonntag, 28. September 2025, festgelegt. (mgt/nfz)