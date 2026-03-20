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Frick musiziert: Schüler glänzen auf der Bühne

  20.03.2026 Frick
Die Fricker Musikschüler präsentierten ihr Können. Foto: zVg
Die Fricker Musikschüler präsentierten ihr Können. Foto: zVg

Podiumskonzert der Musikschule Frick

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Frick begeisterten kürzlich beim Frühjahrspodiumskonzert mit virtuosen Solobeiträgen – von Klassik über Eigenkompositionen bis hin zu Filmmusik.

Dass der Freitag, ...

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