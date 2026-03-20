Frick musiziert: Schüler glänzen auf der Bühne

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Frick begeisterten kürzlich beim Frühjahrspodiumskonzert mit virtuosen Solobeiträgen – von Klassik über Eigenkompositionen bis hin zu Filmmusik.

Podiumskonzert der Musikschule Frick

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Frick begeisterten kürzlich beim Frühjahrspodiumskonzert mit virtuosen Solobeiträgen – von Klassik über Eigenkompositionen bis hin zu Filmmusik.

Dass der Freitag, der 13. März, kein Unglück bringen muss, bewiesen die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Frick beim traditionellen Frühjahrspodiumskonzert im reformierten Kirchgemeindehaus: Alle zehn Solistinnen und Solisten überzeugten mit ihren Darbietungen. Rafael Schweizer und Elin Schmid eröffneten das Konzert mit zwei Klavierbeiträgen gefolgt von einem Walzer, beschwingt vorgetragen von der Cellistin Juli Amsler. Luis Gouveia Pascoal trat am Flügel auf und überzeugte unter anderem mit einer Gavotte von Georg Friedrich Händel.

Florian König zeigte am Kontrabass mit dem «Berceuse pour bébé hippopotame» (Wiegenlied für ein Nilpferdbaby) von Serge Lancen alle Facetten seines Instrumentes. Mia Kleinhans präsentierte dem Publikum unter anderem ein selbst komponiertes Klavierstück, welches sie mit schönem Klang und ausdrucksvoll vortrug. Fiona Holt wagte sich an den Zigeunermarsch von Oskar Rieding für Geige und Klavier und meisterte diese Aufgabe mit Überzeugung.

Dominik de Paris verzauberte das Publikum im berühmten ersten Satz aus der Mondscheinsonate von Luis van Beethoven mit seinem feinfühligen Klavierklang. Alina Hohler brillierte mit einem virtuosen Querflötenstück, dem «Russischen Zigeunerlied», von Wilhelm Popp, bevor Tiana Schneider das Konzert mit der energiegeladenen Filmmusik aus «Pirates of the Caribbean» am Flügel zu einem fulminanten Abschluss brachte. Am Klavier begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von den Lehrpersonen Gabriele Lucherini, Muminat Asghari und Florian Mall. (mgt)

Nächste Veranstaltungen der Musikschule Frick: Schlusskonzert Streicherlager, Sonntag, 19. April, 17 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick. Instrumentenschnuppern, Samstag, 25. April, ab 10 Uhr, Schulanlage Ebnet, Frick.