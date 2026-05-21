«Frick liest!»

Ob Roman oder Krimi, Sachbuch oder Science Fiction, Märli, Ratgeber oder Biografie – die Welt der Bücher fasziniert seit Jahrhunderten. Und auch die Bibel umfasst eine ganze Bibliothek. Grund genug, am Freitag, 29. Mai, von 10 bis 21 Uhr, in der Ref. Kirche in Frick einen ...

Ob Roman oder Krimi, Sachbuch oder Science Fiction, Märli, Ratgeber oder Biografie – die Welt der Bücher fasziniert seit Jahrhunderten. Und auch die Bibel umfasst eine ganze Bibliothek. Grund genug, am Freitag, 29. Mai, von 10 bis 21 Uhr, in der Ref. Kirche in Frick einen generationenübergreifenden Lese- und Buchtag zu veranstalten. Das bunte Programm umfasst u. a.: Workshop «Biographisches Schreiben» (Anmeldung nötig); Märchen aus aller Welt zum Lauschen und Mitfiebern; Überraschende Leseempfehlungen, Leseberatung und Austausch bei Kaffee und Kuchen; «Blind Date mit einem Buch» und «Sprechende Bücher»; «(M)ein Lieblingsbuch» mit Gästen aus dem Fricktal; Silent Reading Party in der Kirche (gemeinsames Lesen in Stille); «Auf ein wOrt» – Phantasie über den Johannes-Prolog. (mgt)

Direkt-Link: www.ref-frick.ch/bericht/857

Infos/Kontakt: Stephie Krieger, stephanie.krieger@ref-frick.ch, 079 204 73 82