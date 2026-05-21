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«Frick liest!»

  21.05.2026 Frick

Ob Roman oder Krimi, Sachbuch oder Science Fiction, Märli, Ratgeber oder Biografie – die Welt der Bücher fasziniert seit Jahrhunderten. Und auch die Bibel umfasst eine ganze Bibliothek. Grund genug, am Freitag, 29. Mai, von 10 bis 21 Uhr, in der Ref. Kirche in Frick einen ...

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