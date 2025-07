Frick: Kredit Mehrzweckhalle soll vors Volk

Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden Fricks Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Herbst an der Urne über den 1,93 Millionen Franken teuren Projektierungskredit für den 20 Millionen teuren Ersatzneubau der Mehrzweckhalle 1958 mit zusätzlichen Schulräumen abstimmen können. Die Unterschriftensammlung ist angelaufen.

Eine Gruppe, «zusammengesetzt aus Vertretern verschiedener Parteien und Vereine», wie Sprecher Etienne Frey am Dienstag auf Anfrage der NFZ erklärte, sei seit ein paar Tagen daran, Unterschriften zu sammeln. Damit das Referendum zustande kommt, müssen bis Ende Juli rund 360 gültige Unterschriften bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden.

An der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 20. Juni war der Projektierungskredit mit 85 Ja gegenüber 72 Nein bei 7 Enthaltungen genehmigt worden. Dies nachdem Gemeindeammann Daniel Suter mit Stichentscheid eine Rückweisung des Geschäfts verhindert hatte. Wie Etienne Frey betont, geht es der Gruppe vor allem darum, «dass die ganze stimmberechtigte Bevölkerung darüber entscheiden kann». An der Gemeindeversammlung am 20. Juni hatten nur gerade 164 von 3511 Stimmberechtigten teilgenommen. Die vielen Wortmeldungen und Anträge hätten gezeigt, dass insbesondere die Schulraumplanung umstritten sei. Obwohl die Schulferien beginnen, sind die Initianten zuversichtlich, dass das Referendum zustande kommt. «Bei 15 Leuten hat jeder ein Umfeld. Diese Kontakte gilt es zu nutzen», so Frey. (sir)