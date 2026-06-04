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Frick: Kontrolle in Tempo-30-Zone

  04.06.2026 Frick

Mitte Mai führte die Polizei Oberes Fricktal in Frick, an der Bahnhofstrasse, eine Geschwindigkeitskontrolle in der Tempo-30-Zone durch. Insgesamt wurde während der einwöchigen Messzeit die Geschwindigkeit von rund 3800 Fahrzeugen kontrolliert. Dabei hielten sich 169 ...

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