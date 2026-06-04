Frick: Kontrolle in Tempo-30-Zone

Mitte Mai führte die Polizei Oberes Fricktal in Frick, an der Bahnhofstrasse, eine Geschwindigkeitskontrolle in der Tempo-30-Zone durch. Insgesamt wurde während der einwöchigen Messzeit die Geschwindigkeit von rund 3800 Fahrzeugen kontrolliert. Dabei hielten sich 169 ...

Mitte Mai führte die Polizei Oberes Fricktal in Frick, an der Bahnhofstrasse, eine Geschwindigkeitskontrolle in der Tempo-30-Zone durch. Insgesamt wurde während der einwöchigen Messzeit die Geschwindigkeit von rund 3800 Fahrzeugen kontrolliert. Dabei hielten sich 169 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierten 30 km/h (rund 4,5 %). Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 58 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine Überschreitung von 23 km/h. Dieser und ein weiterer Fahrzeuglenker werden an die zuständige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg verzeigt. (mgt)