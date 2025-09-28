Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Frick: Klares Nein zum Projektierungskredit Mehrzweckhalle

  28.09.2025 Frick
Erfolg für das Referendumskomitee: Der Projektierungskredit wird in Frick deutlich abgelehnt. Foto: Archiv NFZ
Erfolg für das Referendumskomitee: Der Projektierungskredit wird in Frick deutlich abgelehnt. Foto: Archiv NFZ

Die Stimmbevölkerung von Frick lehnt in der Referendumsabstimmung vom Sonntag den Projektierungskredit für die Ausarbeitung eines Bauprojekts für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen überaus deutlich ab.

Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Frick haben den Projektierungskredit für die Ausarbeitung eines Bauprojekts für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen mit 1'329 Nein- gegen 539 Ja-Stimmen abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 52,8 Prozent. Der Gemeinderat bedauert die Ablehnung des Kredits und anerkennt zugleich den demokratischen Entscheid. Das Referendumskomitee teilte die Auffassung, dass die Mehrzweckhalle aus dem Jahr 1958
in einem schlechten baulichen Zustand ist und ersetzt werden muss. Bei einer neuen Planung werden auch die Gegnerinnen und Gegner der aktuellen Vorlage miteinbezogen. Das weitere Vorgehen wird in
der neuen Legislaturperiode durch den neu gewählten Gemeinderat bestimmt.

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote