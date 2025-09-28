Frick: Klares Nein zum Projektierungskredit Mehrzweckhalle

Die Stimmbevölkerung von Frick lehnt in der Referendumsabstimmung vom Sonntag den Projektierungskredit für die Ausarbeitung eines Bauprojekts für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen überaus deutlich ab.

Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Frick haben den Projektierungskredit für die Ausarbeitung eines Bauprojekts für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen mit 1'329 Nein- gegen 539 Ja-Stimmen abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 52,8 Prozent. Der Gemeinderat bedauert die Ablehnung des Kredits und anerkennt zugleich den demokratischen Entscheid. Das Referendumskomitee teilte die Auffassung, dass die Mehrzweckhalle aus dem Jahr 1958

in einem schlechten baulichen Zustand ist und ersetzt werden muss. Bei einer neuen Planung werden auch die Gegnerinnen und Gegner der aktuellen Vorlage miteinbezogen. Das weitere Vorgehen wird in

der neuen Legislaturperiode durch den neu gewählten Gemeinderat bestimmt.