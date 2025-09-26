Immobilien
Frick: Kind auf Zebrastreifen angefahren?

  26.09.2025 Frick

Als er mit dem Trottinett die Hauptstrasse in Frick auf dem Fussgängerstreifen bei der Einmündung der Schulstrasse überqueren wollte, dürfte ein neunjähriger Knabe am Dienstag, 23. September, kurz nach 13 Uhr, durch ein unbekanntes Auto angefahren worden sein. Der Bub ...

