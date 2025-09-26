Frick: Kind auf Zebrastreifen angefahren?

Als er mit dem Trottinett die Hauptstrasse in Frick auf dem Fussgängerstreifen bei der Einmündung der Schulstrasse überqueren wollte, dürfte ein neunjähriger Knabe am Dienstag, 23. September, kurz nach 13 Uhr, durch ein unbekanntes Auto angefahren worden sein. Der Bub ...

Als er mit dem Trottinett die Hauptstrasse in Frick auf dem Fussgängerstreifen bei der Einmündung der Schulstrasse überqueren wollte, dürfte ein neunjähriger Knabe am Dienstag, 23. September, kurz nach 13 Uhr, durch ein unbekanntes Auto angefahren worden sein. Der Bub blieb unverletzt, konnte die Umstände aber nicht klar beschreiben. Das Trottinett wurde beschädigt. Es ist möglich, dass er von einem unbekannten Auto angefahren worden ist. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen. Über das Auto liegen keinerlei Erkenntnisse vor. Die Kantonspolizei in Frick (Tel. 062 871 13 33/ stuetzpunk t.frick@kapo.ag.ch) sucht die Person am Steuer des fraglichen Autos sowie Augenzeugen. Ein Mann soll dem Kind nach der Kollision noch geholfen haben. (mgt/nfz)