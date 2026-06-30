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Frick: Einblicke in die Welt der Tontechnik

  30.06.2026 Frick

Im PA-Technik-Kurs am 14./15. August 2026, unter der Leitung von Simon Fricker (sebfx GmbH) im Fricker Kornhauskeller, erhalten Technik interessierte Jugendliche und Erwachsene aus dem Fricktal Einblick in die Welt der Tontechnik sowie Live-Beschallung und sind nach Kursabschluss in der Lage, ...

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