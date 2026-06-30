Frick: Einblicke in die Welt der Tontechnik

Im PA-Technik-Kurs am 14./15. August 2026, unter der Leitung von Simon Fricker (sebfx GmbH) im Fricker Kornhauskeller, erhalten Technik interessierte Jugendliche und Erwachsene aus dem Fricktal Einblick in die Welt der Tontechnik sowie Live-Beschallung und sind nach Kursabschluss in der Lage, ...

Im PA-Technik-Kurs am 14./15. August 2026, unter der Leitung von Simon Fricker (sebfx GmbH) im Fricker Kornhauskeller, erhalten Technik interessierte Jugendliche und Erwachsene aus dem Fricktal Einblick in die Welt der Tontechnik sowie Live-Beschallung und sind nach Kursabschluss in der Lage, erste Veranstaltungen als Techniker/in zu begleiten und erste Bands zu mischen. Es sind noch wenige Plätze frei!

Beim Kurs handelt es sich um eine Co-Produktion von Kultur Frick und Musikschule Frick. Details zum Kursprogramm sind der Ausschreibung bei der Musikschule Frick zu entnehmen, wo auch ein Link zur Anmeldung führt. (mgt)

www.musikschulefrick.ch