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Frick Classics begeistern

  02.06.2026 Frick
Das Aarauer Musikerpaar (Joseph-Maurice Weder und Heidi Schmid) eröffnete die Frick Classics. Foto: zVg
Das Aarauer Musikerpaar (Joseph-Maurice Weder und Heidi Schmid) eröffnete die Frick Classics. Foto: zVg

Die «5. Frick Classics» mit zwei Konzerten an Pfingsten in der Reformierten Kirche Frick darf als einschlägiger Erfolg in die Geschichte der veranstaltenden Kulturkommission Frick eingehen.

Grandios, wie das erste Konzert am Pfingstsamstagabend mit dem Aarauer Musikerpaar dem Pianisten ...

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