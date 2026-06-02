Frick Classics begeistern

Die «5. Frick Classics» mit zwei Konzerten an Pfingsten in der Reformierten Kirche Frick darf als einschlägiger Erfolg in die Geschichte der veranstaltenden Kulturkommission Frick eingehen.

Die «5. Frick Classics» mit zwei Konzerten an Pfingsten in der Reformierten Kirche Frick darf als einschlägiger Erfolg in die Geschichte der veranstaltenden Kulturkommission Frick eingehen.

Grandios, wie das erste Konzert am Pfingstsamstagabend mit dem Aarauer Musikerpaar dem Pianisten Joseph-Maurice Weder und der Violinistin Heidi Schmid eröffnet wurde. Weltklasse, wie das Duo in seinen Sonaten-Interpretationen das Publikum, auffallend viele Jugendliche, grosse Emotionen der Musik von Mozart, Brahms und Franck erleben liess.

Offensichtlich konnte der Rheinfelder Blockflötenvirtuose Isaac Makhdoomi, begleitet von Zuguang Xiao am Cembalo und Klavier, im zweiten Konzert der «Frick Classics» am Sonntagnachmittag die gute Energie vom Vorabendkonzert unmittelbar aufnehmen. Makhdoomi überzeugte bereits im ersten barocken Konzertteil mit seiner grossen Liebe und Kunst für seine Blockflöte, und dies bei angenehmer Temperatur in der Reformierten Kirche Frick. Der Umzug von der Kirche in den Kirchgemeindesaal mit Konzertflügel – ein Novum, ein Konzert in zwei Räumen – war auflockernd und kam gut an. Isaac Makhdoomi erfreute sein Publikum mit seiner Blockflöte in Griegs Anitras Tanz und Càrdàs. Als Abschluss und Höhepunkt des «5. Frick Classics» brachte Isaac Makhdoomi seine 2015 begonnene Komposition «Mosaik» für acht Blockflötengrössen zur Aufführung – ein abwechslungsreiches, ganzheitliches Erlebnis für den Musiker Isaac Makhdoomi und sein begeistertes Publikum. (mgt)