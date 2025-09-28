Frick: Christoph Giger und Alex Meier neu in der Finanzkommission

Die fünf Sitze in der Fricker Finanzkommission konnten im ersten Wahlgang besetzt werden. Neben drei bisherigen wurden mit Christoph Giger und Alex Meier zwei neue Mitglieder gewählt.

Gewählt wurden am Sonntag: Hans Karl Held (bisher) mit 1151 Stimmen, Roger Weber (bisher) mit 1135 Stimmen, Christoph Giger (neu) mit 1120 Stimmen, Anina Sax (bisher) mit 1079 Stimmen und Alex Meier (neu mit 840 Stimmen. Das absolute Mehr lag bie 616 Stimmen, die Stimmbeteiligung bei 42,4 Prozent. (sir)

