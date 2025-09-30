Immobilien
Frick: Auf Diebestour festgenommen

  30.09.2025 Frick

Am Freitag, 26. September, ging gegen vier Uhr morgens bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Mann in einem Wohnquartier in Frick herumschlich und sich an parkierten Autos zu schaffen macht. Kantonspolizei und Patrouillen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit sichteten gegen halb ...

