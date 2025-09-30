Frick: Auf Diebestour festgenommen

Am Freitag, 26. September, ging gegen vier Uhr morgens bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Mann in einem Wohnquartier in Frick herumschlich und sich an parkierten Autos zu schaffen macht. Kantonspolizei und Patrouillen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit sichteten gegen halb ...

Am Freitag, 26. September, ging gegen vier Uhr morgens bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Mann in einem Wohnquartier in Frick herumschlich und sich an parkierten Autos zu schaffen macht. Kantonspolizei und Patrouillen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit sichteten gegen halb sechs einen Verdächtigen. Er wurde festgenommen. Beim 20-jährigen Tunesier kamen ein Nothammer sowie mutmassliches Diebesgut zum Vorschein. Die Kapo stellte in Frick und Gipf-Oberfrick weitere Autos mit eingeschlagener Seitenscheibe fest. (mgt)