Frühlingsfest in Frick

Der Fuchsbau in Frick wurde Mitte Juni wieder zum Treffpunkt für Jung und Alt. Es war die 9. Ausgabe des Frühlingsfests Frick, organisiert durch den TSV Frick Handball.

Den Auftakt machte am Freitagabend der Schulleiter Peter Boss mit dem Fassanstich. Boss geht nach 32 Jahren an der Schule Frick am Ende dieser Woche in Pension (vgl. Seite 2). Anschliessend sorgte die «Hausband» Servus aus Tirol – bereits zum vierten Mal im Fuchsbau zu Gast – für beste Unterhaltung. Die Stimmung war kaum zu toppen: Das Haus war nahezu ausverkauft, und das Publikum trotzte der grossen Hitze.

Am Samstag war das Fest bis auf den letzten Platz ausverkauft. Mit der Partyband Riedberg wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich mit Oktoberfestklassikern wie Haxen, Hendl, Weisswürsten, Brezn, Käsespätzle und Kartoffelsalat kulinarisch verwöhnen lassen. In der Bar ging der Abend zu Ende. Der Sonntag rundete das Festwochenende mit den letzten Höhepunkten ab. Die Partyband «Freibier», zum zweiten Mal dabei, sowie die Popband «Fründe» brachten den Fuchsbau nochmals zum Beben. Besonders gefreut haben sich die Organisatoren über die treuen «Hattrick»-Besucher, die an allen drei Tagen dabei waren – sie wurden mit einem kleinen Geschenk geehrt.

Danke allen Gästen, Helferinnen und Helfern sowie den Bands für ein unvergessliches Frühlingsfest 2025. Die 10. Ausgabe findet vom 29. bis 31. Mai 2026 statt. (mgt)