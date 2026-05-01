Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fröhliches Anpacken im Fricktaler Museum

  01.05.2026 Rheinfelden

Es scheint allen Beteiligten Spass gemacht zu haben: Am Dienstagnachmittag lud das Fricktaler Museum zur ersten Mitmach-Aktion vor dem grossen Zügeln ein. Rund ein Dutzend Freiwillige packten mit an.

Valentin Zumsteg

Der Auftakt ist gelungen: Pünktlich um 17 Uhr fanden ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote