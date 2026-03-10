Fröhliche Chrüzlisegensfeier

Am Sonntag, 1. März, war es in der katholische Kirche Frick ganz besonders feierlich. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse feierten zusammen mit ihren Familien die schöne «Chrüzlisegensfeier».

Zu Beginn erklärten die beiden Ministrantinnen Lina und Leonie, was das Kreuz bedeutet. Sie zeigten mit Worten und Zeichen, warum das Kreuz für viele Menschen ein wichtiges Symbol ist. Alle hörten aufmerksam zu. Danach wurde es musikalisch: Gemeinsam sangen alle das Lied «Heilig bisch du». Dabei machten alle die fröhlichen Wellenbewegungen mit den Händen mit. Das sah richtig toll aus.

Katechetin Daniela Grether erzählte anschliessend mit Bildern am Beamer die spannende Geschichte «Der Seesturm». Darin ging es um ein Boot auf einem wilden See und um Jesus, der den Menschen hilft. Pfarreiseelsorger Ulrich Feger erklärte zum Schluss noch einmal die wichtigste Botschaft: «Jesus ist immer für uns Menschen da.» Ein besonderer Moment war die Segnung der Kinder mit Weihwasser. Danach beteten alle zusammen das Gebet «Das Vater unser». Zum Abschluss durften die Kinder vorne beim Choraltar sitzen.

Stolz und mit einem Lächeln im Gesicht machten die Eltern viele Fotos mit ihren Handys. Glücklich gingen am Ende alle nach Hause – es war ein wunderschöner und besonderer Tag für die Erstklässlerinnen und Erstklässler. (mgt)