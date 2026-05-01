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«Frühjahrsputz» im Schützenhaus

  01.05.2026 Sulz
Werner Stäuble, Gerhard Ehresheim und Walter Rüede beim Sanieren der Scheiben. (auf dem Bild fehlt Toni Weiss). Foto: Ludwig Dünner
Werner Stäuble, Gerhard Ehresheim und Walter Rüede beim Sanieren der Scheiben. (auf dem Bild fehlt Toni Weiss). Foto: Ludwig Dünner

Jedes Jahr vor Beginn der Schiesssaison wird das Schützenhaus Sulz sowie der Scheibenstand auf Vordermann gebracht. Werner Stäuble und Gerhard Ehresheim haben das nötige Know-how, um die Arbeiten, vor allem an den Scheiben, fachmännisch zu erledigen, um für die ...

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