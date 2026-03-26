Freundschaftlich, kreativ, sozial

70 Jahre Katholischer Frauenbund Frick – eine Frauenbande feiert

«Es macht Freude, mit Euch unterwegs zu sein», rief Béatrice Beck in den vollgefüllten Rampartsaal. 159 Mitglieder zählt der Frauenbund aktuell. Am Samstag an der 70. Generalversammlung sind gerade wieder sechs neue Frauen zur lebhaften Bande dazugestossen.

Simone Rufli

«70 ist zwar nicht die Jubiläumszahl schlechthin», meinte Präsidentin Béatrice Beck einleitend, «aber es ist doch eine stattliche Anzahl Jahre, die unser Frauenbund bereits beseht. Grund genug, diese GV in einem feierlichen Rahmen zu begehen.» Und so kamen die 78 Frauenbund-Frauen (ein neuer Rekord) und 10 Gäste am Samstag nicht nur in den Genuss eines Mittagessens – mitsamt einem Glas Wein – sie wurden auch musikalisch überrascht von der Schwyzerörgeliformation des Akkordeonorchesters Frick. Und was für eine Freude, dass mit Dorli Suter – sie feierte am 3. November 2025 ihren 100. Geburtstag! – ein Gründungsmitglied der Jubiläums-Versammlung beiwohnen konnte.

Obwohl als Männer an dieser feierlichen Versammlung eine absolute Minderheit, genossen Uli Feger und Leo Stocker vom Pfarreiteam sowie Basily Khoury von der Kirchenpf lege die Gastfreundschaft sichtlich. «Wäre ich eine Frau, ich wäre auch in Eurem Verein dabei», meinte Basily Khoury. «Ich bin stolz auf die diakonische Arbeit, die ihr leistet», bedankte sich Uli Feger und nannte als Beispiel das von Irène Wittlin und Kornelia Steinmann bereits im dritten Winter betreute «Kirchenregal».

Ein bunter Mix, der ankommt

Der Jahresbericht zeigte eindrücklich auf, wie viel die «Frauenbande» – so nannte die Präsidentin «die freundschaftliche, kreative und soziale Gemeinschaft» – zum gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde beiträgt und wie vielfältig das Gebotene ist. Von der Marienfeier über Vereinsreisen, Erntedank und Martinitisch bis zu Kasperlitheater, Filmvorführungen und Jass-Turnieren – es ist der bunte Mix, der so gut ankommt und immer auch wieder neue Frauen zu Vereinsmitgliedern werden lässt. «Ich danke so gern», meinte Béatrice Beck und tat es im Verlauf der Versammlung oft, ausgiebig und voller Freude. Sie dankte fürs Planen von Reisen, für die vielen Gratulationsbesuche, die Stricknachmittage, das Engagement in der Lesegruppe – einfach allen, die in irgendeiner Form zu diesem lebendigen und freudigen Miteinander beitragen.

Eine fünfte Vorstandsfrau

Freude, das sei auch der Grund, weshalb sich der Vorstand in corpore zur Wiederwahl stelle, so Béatrice Beck. Tagespräsidentin Manuela Rehmann schritt zur Tat und Susanne Weiss, Irène Wittlin, Béatrice Beck und Marlene Schilling wurden einstimmig und mit viel Applaus wiedergewählt. Zu den vier «Wiederholungstäterinnen» – alle vier haben sich nach unterschiedlich langen Unterbrüchen vor Jahren wieder im Vorstand getroffen – gesellt sich neu Anita Mettler. Sie hat sich nach einem Jahr als Beisitzerin zur Wahl gestellt und wurde von den 78 stimmberechtigten Frauen ebenfalls einstimmig und mit Applaus als fünfte Vorstandsfrau willkommen geheissen.

«Es lebt bei Euch ganz fest», stellte Caroline Küng vom Kantonalvorstand des Aargauischen Katholischen Frauenbund (AKF) denn auch fest. «Andernorts sind sie froh, wenn sie im Vorstand zu dritt sind. Hut ab, Ihr habt sogar eine fünfte Frau gefunden!»