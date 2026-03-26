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Freundschaftlich, kreativ, sozial

  26.03.2026 Frick
So viele Frauen wie noch nie nahmen an der 70. Generalversammlung des Katholischen Frauenbundes im Rampartsaal teil. Fotos: Simone Rufli
So viele Frauen wie noch nie nahmen an der 70. Generalversammlung des Katholischen Frauenbundes im Rampartsaal teil. Fotos: Simone Rufli

70 Jahre Katholischer Frauenbund Frick – eine Frauenbande feiert

«Es macht Freude, mit Euch unterwegs zu sein», rief Béatrice Beck in den vollgefüllten Rampartsaal. 159 Mitglieder zählt der Frauenbund aktuell. Am Samstag an der 70. Generalversammlung ...

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