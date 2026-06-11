46 Genossenschafterinnen und Genossenschafter trafen sich bei der Brauerei zur 4. Generalversammlung. Zurzeit zählt die Genossenschaft «Freunde des 3Bier’s» 111 Mitglieder – aktive Neuwerbung wird aktuell keine betrieben, aber wer Genossenschafter werden möchte, ...

46 Genossenschafterinnen und Genossenschafter trafen sich bei der Brauerei zur 4. Generalversammlung. Zurzeit zählt die Genossenschaft «Freunde des 3Bier’s» 111 Mitglieder – aktive Neuwerbung wird aktuell keine betrieben, aber wer Genossenschafter werden möchte, ist herzlich willkommen.

Schön auch, dass Genossenschafter mit weiter Anreise anwesend waren. Zum ersten Mal konnte die Genossenschafterin aus Australien an der GV begrüsst werden. Auch Genossenschafter aus St.Moritz, Stans oder Basel fanden den Weg nach Büren. In 35 Minuten konnte Präsident Mario Hüsler die GV inklusive Neuwahlen (Bestätigung des bestehenden Vorstandes) abwickeln. Alle Geschäfte wurden genehmigt und der Vorstand entlastet.

Dank eines minimalen Gewinnes konnten die Anwesenden eine kleine «Dividende» in Form von Bratwurst und Bier geniessen. Es gab nach dem geschäftlichen Teil noch viele angeregte Diskussionen. Auch wurden Helferlisten in Umlauf gebracht vor allem auch für das erstmals durgeführte Oktoberfest am 22. August (Vorverkauf unter www.eventfrog.ch).

Informiert wurde auch über die erstmalige Teilnahme am Winzerfest in Döttingen vom 2. bis 4. Oktober. (mgt)