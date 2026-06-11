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«Freunde des 3Bier’s»

  11.06.2026 Gansingen
Auch das Kulinarische fehlte nicht. Foto: zVg
Auch das Kulinarische fehlte nicht. Foto: zVg

46 Genossenschafterinnen und Genossenschafter trafen sich bei der Brauerei zur 4. Generalversammlung. Zurzeit zählt die Genossenschaft «Freunde des 3Bier’s» 111 Mitglieder – aktive Neuwerbung wird aktuell keine betrieben, aber wer Genossenschafter werden möchte, ...

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