Freudiges Wiedersehen

Capriccio Barockorchester – «Retrouvailles»

Unter dem Titel Retrouvailles – ein Begriff, der im Französischen das freudige Wiedersehen nach längerer Zeit beschreibt – lädt das Capriccio Barockorchester in der neuen Saison zu musikalischen Begegnungen ein. Am Samstag, 2. August, startet die Saison mit einem Open-Air-Konzert in Rheinfelden.

So feiert das Orchester ein Wiedersehen mit der katalanischen Sopranistin Nuria Rial, die mit ihrer einzigartigen Stimme ein weltweites Publikum bezaubert. Erstmals bei Capriccio zu Gast ist der Violinvirtuose Shunske Sato, dessen furiose Interpretation von Vivaldis «Vier Jahreszeiten» das Publikum begeistern wird.

Frische Perspektiven

Zu den besonderen Highlights der Saison 2025/2026 zählen zudem die Konzerte mit Leila Schayegh. Die international renommierte und preisgekrönte Barockgeigerin wird Capriccio künftig als Artistic Partner begleiten: «Ich bin ausserordentlich glücklich, nach einigen Jahren der losen Zusammenarbeit die Bande mit dem Capriccio fester zu knüpfen. Unsere Arbeit ist seit Beginn von warmer Freundschaft, Lust am gemeinsamen Gestalten und grosser Offenheit geprägt. Das schätze ich unglaublich. Ich freue mich, Capriccio in Zukunft als Artistic Partner mit neuen Ideen und frischem Wind mitgestalten zu dürfen.»

Des Weiteren widmet sich das Orchester mit grosser Entdeckerfreude den oft übersehenen Schätzen des barocken Repertoires – Werke, die meist im Schatten bekannterer Kompositionen stehen und die Capriccio mehr ins Licht rücken möchte. Diese Trouvaillen eröffnen frische Perspektiven auf eine Epoche, welche stets aufs Neue begeistert – für eine lebendige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit im Hier und Jetzt. (mgt)

«SaisonaufTAKT» – Georg Friedrich Händel, Johann David Heinichen, Georg Philipp Telemann, Joseph Haydn

Samstag, 2. August, 19.15 Uhr, Open Air im Hof der Kommende, Rheinfelden

Tickets: www.capriccio-barock.ch oder Telefon 061 813 34 13