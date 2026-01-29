Freude über Zuwachs und Ja zu neuen «Dressli»

Generalversammlung des Damenturnvereins Wölflinswil

Die Präsidentin des Damenturnvereins Wölf linswil konnte auch in diesem Jahr 46 Frauen zur Generalversammlung begrüssen. Mithilfe von abwechslungsreichen Präsentationen und Videorückblicken schaute der Verein auf ein ereignisreiches Turnjahr zurück. Zu den Höhepunkten zählten unter anderem die Durchführung des Fricktaler Cups im Mai, die erfolgreiche Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest im Juni sowie die sechs unvergesslichen Turnshowabende im Januar. Unter dem Traktandum Mutationen hiess es sowohl Abschied nehmen als auch neue Mitglieder willkommen heissen. Fünf teils langjährige Turnerinnen verliessen den Verein, deren Engagement mit herzlichem Applaus verdankt wurde. Der DTV Wölflinswil darf sich jedoch auch über neuen Zuwachs freuen. So wurden per GV 2026 acht neue Aktivmitglieder und neun neue Mitturnerinnen im Verein willkommen geheissen.

Unterstützung nötig

Ein spezielles Traktandum bildete die geplante Anschaffung neuer Geräteturndressli. Aufgrund des stetigen Mitgliederzuwachses sind die bestehenden Dressli nicht mehr in ausreichender Anzahl und passenden Grössen vorhanden.

Aus diesem Grund hatte ein dreiköpfiges Team sich mit der Gestaltung und Organisation auseinandergesetzt. Der Verein durfte die Dressli bereits anprobieren und in der Farbauswahl mitgestalten. Da sich die Kosten für die Anschaffung auf mehr als 10 000 Franken belaufen, stimmte die Versammlung darüber ab. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Zur Finanzierung ist der Verein zusätzlich auf Unterstützung angewiesen. Ein Crowdfunding, das voraussichtlich Ende Februar startet, soll dabei helfen, einen finanziellen Zustupf zu erhalten.

Einen besonderen Höhepunkt stellte die Turnerinnen-Taufe von neun Personen dar. Die vom Vorstand ausgedachten Taufnamen widerspiegelten persönliche Charaktereigenschaften, lustige Vereinsmomente sowie Interessen und Hobbys ausserhalb des Vereins und sorgten für gute Stimmung und einige Lacher.

Rücktritt und Ehrungen

Neben einigen Veränderungen in der Technischen Kommission kam es auch im Vorstand zu einem Wechsel. Mit Bettina Müller trat ein langjähriges Vorstandsmitglied aus dem Amt der Vizepräsidentin zurück. Ihr grosses Engagement wurde herzlich verdankt. Als Nachfolgerin wurde Vanessa Freiermuth gewählt. Nebst diesen Verdankungen ehrte der Verein Sandra Boss und Lisa Mauer für zehn Jahre Aktivmitgliedschaft, Barbara Bold, Leandra Fricker und Fabienne Fricker wurden für ihr Zehn-Jahre-Jubiläum im Rahmen der Jugendförderung ausgezeichnet. Als aktivste Turnerin verteidigte Lara Waldmeier ihren Titel.

Der Verein blickt auf ein unglaublich vielfältiges Vereinsjahr zurück und ist gespannt, welche Höhepunkte das kommende mit sich bringen wird. (mgt)