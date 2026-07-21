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Freiwilliges Engagement ist wertvoll

  21.07.2026 Aargau
Patricia Buholzer engagiert sich seit zehn Jahren freiwillig als Mentorin für das benevol Tandem. Sie hat in dieser Zeit 13 Stellensuchende begleitet. Foto: zVg
Patricia Buholzer engagiert sich seit zehn Jahren freiwillig als Mentorin für das benevol Tandem. Sie hat in dieser Zeit 13 Stellensuchende begleitet. Foto: zVg

Eine Mentorin zieht Bilanz

Seit elf Jahren unterstützt das Mentoring-Programm benevol Tandem Erwerbslose ab 40 auf ihrem Weg zu neuen beruf lichen Perspektiven. Über 1000 Stellensuchende haben sich seither gemeldet: 75 Prozent der Teilnehmenden fanden eine Anschlusslösung, 60 Prozent ...

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