Freiwilliges Engagement ist wertvoll

Seit elf Jahren unterstützt das Mentoring-Programm benevol Tandem Erwerbslose ab 40 auf ihrem Weg zu neuen beruf lichen Perspektiven. Über 1000 Stellensuchende haben sich seither gemeldet: 75 Prozent der Teilnehmenden fanden eine Anschlusslösung, 60 Prozent ...

Eine Mentorin zieht Bilanz

Seit elf Jahren unterstützt das Mentoring-Programm benevol Tandem Erwerbslose ab 40 auf ihrem Weg zu neuen beruf lichen Perspektiven. Über 1000 Stellensuchende haben sich seither gemeldet: 75 Prozent der Teilnehmenden fanden eine Anschlusslösung, 60 Prozent sogar eine unbefristete Anstellung. Möglich gemacht haben dies 145 freiwillige Mentorinnen und Mentoren – erfahrene Berufsleute, die ihr Wissen und ihre Zeit unentgeltlich zur Verfügung stellen. Eine von ihnen ist Patricia Buholzer: Seit 2016 begleitet sie Stellensuchende. Vor zehn Jahren erfuhr Patricia Buholzer, dass viele Arbeitnehmende ab 50 Schwierigkeiten haben, eine neue Stelle zu finden – insbesondere, wenn die passende Ausbildung fehlte. Zur gleichen Zeit begegnete ihr ein Inserat des Programms benevol Tandem. «Ich wollte andere Menschen mit meiner Erfahrung unterstützen», sagt Buholzer rückblickend. Aktuell ist sie Geschäftsleitungsmitglied in einem Zentrum für Menschen mit Behinderungen. An ihr erstes Tandem erinnert sich Patricia Buholzer noch genau: «Das war ein Mann in meinem Alter, der eine schwierige berufliche Zeit hinter sich hatte. Er hat tatsächlich während unseres Tandems seinen Traumjob gefunden und ist bis heute überglücklich in seinem Beruf.»

Was Patricia Buholzer an ihrer Rolle besonders schätzt, ist der Austausch mit unterschiedlichsten Menschen und deren Themen – ein Austausch, der auch für sie selbst bereichernd ist und von dem sie immer wieder dazulernt. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr etwa ein Mentee, der kurz nach dem Tandem eine neue Stelle als Busfahrer antrat und die Linie zu ihrem Arbeitsort betreut.

Nicht jedes Tandem verlief reibungslos: Drei Begleitungen habe sie vorzeitig beendet, weil die gegenseitigen Vorstellungen nicht zusammenpassten, erzählt sie offen. Die Mentees erleben Patricia Buholzer als authentische Frohnatur. Unabhängig davon, ob es sich um Führungspersonen oder Lagermitarbeitende handelt, begegnet sie allen auf Augenhöhe. Entscheidend für den Erfolg sei, dass die Mentees eine Person hätten, mit der sie offen über ihre Situation sprechen können – was im privaten Umfeld oft nicht möglich sei, so Patricia Buholzer.

Zum Mentoring-Programm sagt sie abschliessend: «Das benevol Tandem ist ein wertvolles Programm, welches Stellensuchende auf ihrem Weg unterstützt und den Mentoren eine sinnvolle und motivierende Aufgabe bietet. Menschen, die sich für ein freiwilliges Engagement interessieren, rät sie: «Einfach mal ausprobieren!»

(mgt/nfz)

Freiwillige Mentorinnen und Mentore können sich direkt beim benevol Tandem melden: www.tandem-ag.ch