Rund 1000 Ehrenamtliche bilden auch beim Aargauer Roten Kreuz das Fundament. Ernst Kaufmann aus Rheinfelden beispielsweise engagiert sich aus tiefster Überzeugung für seine Mitmenschen und sieht sich selbst als Botschafter des Aargauer Roten Kreuzes. Menschlichkeit, Freiwilligkeit, Unparteilichkeit: Das sind für ihn nicht nur drei der sieben Rotkreuz-Grundsätze. Vielmehr sind sie für ihn ein Kompass in vielen Lebensbereichen. «Halt geben, Mut zusprechen, begleiten. Das habe ich bei meinen beiden Kindern in der Erziehung gemacht. Das war wichtig bei meiner Arbeit mit Menschen und ist heute noch relevant in meiner Partnerschaft. Das zieht sich weiter bis zu meinem Engagement als freiwilliger Fahrer im Rotkreuz-Fahrdienst. Das sind Lebenswerte», sagt der 64-Jährige.

Seit vier Jahren fährt und begleitet er drei Tage pro Woche Menschen, die zur Ärztin, in die Therapie oder ins Spital müssen und auf Unterstützung angewiesen sind. «Ich bin Freiwilliger aus Überzeugung und stolz, Teil der Rotkreuz-Bewegung im Aargau zu sein.» (nfz)

Das SRK Kanton Aargau sucht weitere Freiwillige aus dem Fricktal für den Rotkreuz-Fahrdienst. Auch andere Einsätze sind möglich. 062 865 62 00 oder srk-fricktal@srk-aargau.ch