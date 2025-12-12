Immobilien
Freiwilligenpreis für Blindenhundeschule

  12.12.2025 Nordwestschweiz

Regierungsrätin Kathrin Schweizer hat im Namen des Regierungsrats Basel-Landschaft die Blindenhundeschule Liestal mit dem Freiwilligenpreis 2025 für Vereine ausgezeichnet. Der Preis ist mit 8000 Franken dotiert. Der Verein «Blindenhundeschule Liestal» ermöglicht es, dass ...

