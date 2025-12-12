Freiwilligenpreis für Blindenhundeschule

Regierungsrätin Kathrin Schweizer hat im Namen des Regierungsrats Basel-Landschaft die Blindenhundeschule Liestal mit dem Freiwilligenpreis 2025 für Vereine ausgezeichnet. Der Preis ist mit 8000 Franken dotiert. Der Verein «Blindenhundeschule Liestal» ermöglicht es, dass ...

Regierungsrätin Kathrin Schweizer hat im Namen des Regierungsrats Basel-Landschaft die Blindenhundeschule Liestal mit dem Freiwilligenpreis 2025 für Vereine ausgezeichnet. Der Preis ist mit 8000 Franken dotiert. Der Verein «Blindenhundeschule Liestal» ermöglicht es, dass zahlreiche Welpen zu künftigen Blinden- und Vertrauenshunden heranwachsen – liebevoll betreut, sorgfältig ausgebildet und getragen von über 175 000 Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr. Der Preis für Einzelpersonen, dotiert mit 2000 Franken, ging an Ruth Christen, Präsidentin des Altersvereins Oberwil. (nfz)