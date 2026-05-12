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Freiwillige gesucht

  12.05.2026 Aargau

Vom 12. bis 19. Juni 2026 führt die Territorialdivision 2 der Schweizer Armee die Grossübung Conex26 in der Nordwestschweiz durch. Im Aargau nehmen verschiedene Zivilschutzorganisationen unter der Führung der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz teil. Ihre Aufgabe ...

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