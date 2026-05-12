Freiwillige gesucht

Vom 12. bis 19. Juni 2026 führt die Territorialdivision 2 der Schweizer Armee die Grossübung Conex26 in der Nordwestschweiz durch. Im Aargau nehmen verschiedene Zivilschutzorganisationen unter der Führung der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz teil. Ihre Aufgabe ...

Vom 12. bis 19. Juni 2026 führt die Territorialdivision 2 der Schweizer Armee die Grossübung Conex26 in der Nordwestschweiz durch. Im Aargau nehmen verschiedene Zivilschutzorganisationen unter der Führung der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz teil. Ihre Aufgabe ist, ein Aufnahmezentrum für Geflüchtete zu betreiben. Dafür sucht die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz rund 200 Freiwillige für eine Übernachtung im Aufnahmezentrum. Das Programm für die Freiwilligen umfasst unter anderem den Transport von Aarau in die Zivilschutzanlage Zofingen, die Verpflegung, eine Übernachtung in der Anlage und den Rücktransport nach Aarau. Die Teilnahme wird mit 60 Franken pro Person entschädigt. (nfz)

www.ag.ch/conex