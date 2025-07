Freiwillige der SRK-Tagesstätte zu Besuch im Museum

Beim jährlichen Dankesanlass lernten die Freiwilligen der Tagesstätte Frick des Aargauer Roten Kreuzes die Geschichte und Funktionsweise der Bandwebemaschinen im Jakob Müller Museum in Frick kennen und erfuhren viel über die handwerkliche Geschichte des Fricktals. Die Maschinen stammen aus der Produktion der Firma Müller Maschinenbau und waren im letzten Jahrhundert weit verbreitet – sowohl in Heimarbeit als auch in grösseren Produktionsstätten, insbesondere im Baselbiet und Fricktal. Produziert wurden kunstvolle Bänder in unzähligen Varianten.

Nach dem Museumsbesuch liessen die sieben Freiwilligen zusammen mit einem Team des Aargauer Roten Kreuzes den Abend bei einem gemeinsamen Nachtessen im Restaurant Piazza ausklingen. (mgt)