Freiluftgalerie im Schlosspark

Der Schlosspark verwandelt sich derzeit in ein offenes Bilderbuch der Region: Noch bis zum 26. Oktober zeigt die Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde (FBVH) in Kooperation mit dem Hochrheinmuseum Schloss Schönau die Outdoor-Fotoausstellung «Zeig uns deine Heimat». Über 30 Aufnahmen, fotografiert von Hobbyfotografinnen und -fotografen aus dem Fricktal und Südbaden, vermitteln eindrucksvoll, was Heimat bedeuten kann – vom stillen Flussufer, blühenden Kirschbäumen, bis zum Stadtzentrum. Die Besucher können für ihr Lieblingsbild voten. «In diesem Wettbewerb steckt unsere ganze Freude daran, Menschen beiderseits der Grenze ins Gespräch zu bringen. Die Bilder sind nicht nur Kunstwerke, sondern Brücken über den Rhein», betont Miriam Hauser, Präsidentin der FBVH. Sie unterstreicht die besondere Bedeutung des Jubiläumsjahrs: «100 Jahre Vereinsgeschichte bedeuten auch 100 Jahre gelebte Gemeinschaft, gepflegte Tradition und der Wunsch, diese Werte in die Zukunft zu tragen.»

Wer den Schlosspark besucht, kann den Rundgang mit weiteren kulturellen Highlights verbinden – etwa mit dem Jubiläum 40 Jahre Trompetenmuseum mit grossem Programm und einem Trompeterwettbewerb im barocken Schlosssaal und im Kursaal. (mgt)