Frei.Wild am Schupfart Festival

Das 42. Schupfart Festival wartet am 25. September mit einem echten Kracher auf: Frei.Wild. Sie spielen in Schupfart die einzige Festivalshow 2026 in der Schweiz.

Das 42. Schupfart Festival wartet am 25. September mit einem echten Kracher auf: Frei.Wild. Sie spielen in Schupfart die einzige Festivalshow 2026 in der Schweiz.

Bodenständig, gradlinig und mit einer gehörigen Portion Rebellion – so klingt Frei.Wild. Ihr Sound vereint kraftvollen Rock, eingängige Hymnen und ehrliche Texte, die direkt aus dem Leben gegriffen sind. Wo sie spielen, entstehen Gänsehautmomente: Ein Händemeer wogt auf dem Festivalgelände, tausende Stimmen tragen jede Zeile lautstark mit. Dass die Band 2026 ausgerechnet in Schupfart Halt macht, passt perfekt: Dieses Open Air steht seit Jahrzehnten für echte, handgemachte Festivalkultur und zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Festivals der Schweiz. Wer für das ausverkaufte Tour-Konzert in Zürich keine Tickets mehr ergattern konnte oder die Live-Momente der «Immer unter Feuer»-Tour im Mai 2026 noch einmal aufleben lassen möchte, sollte sich die einzige Festivalshow von Frei.Wild in der Schweiz nicht entgehen lassen.

Als weiteren Act dürfen die Organisatoren erstmals in Schupfart George mit Band begrüssen. George steht für ehrlichen, bodenständigen Mundart-Rock mit persönlichen Geschichten und einer starken Verbundenheit zu seiner Heimat.

Der Vorverkauf für alle drei Festivaltage inklusive limitierter Mehrtagespässe und VIP-Tickets läuft unter www.schupfartfestival.ch. (mgt)