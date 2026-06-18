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Frei.Wild am Schupfart Festival

  18.06.2026 Schupfart
Frei.Wild spielen in Schupfart. Foto: zVg
Frei.Wild spielen in Schupfart. Foto: zVg

Das 42. Schupfart Festival wartet am 25. September mit einem echten Kracher auf: Frei.Wild. Sie spielen in Schupfart die einzige Festivalshow 2026 in der Schweiz.

Bodenständig, gradlinig und mit einer gehörigen Portion Rebellion – so klingt Frei.Wild. Ihr Sound vereint ...

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