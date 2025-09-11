Freakhall-Fest mit Holi-Farb-Spektakel

Jugendliche ab der Oberstufe sind morgen Freitag, 12. September, zu einem Sommerabschlussfest beim Jugendtreff «Freakhall» nach Gipf-Oberfrick eingeladen. «Für das leibliche Wohl wird es an diesem Abend Feines vom Grill sowie Waffeln geben», so die Veranstalter von der ...

Jugendliche ab der Oberstufe sind morgen Freitag, 12. September, zu einem Sommerabschlussfest beim Jugendtreff «Freakhall» nach Gipf-Oberfrick eingeladen. «Für das leibliche Wohl wird es an diesem Abend Feines vom Grill sowie Waffeln geben», so die Veranstalter von der Jugendarbeit Frick /Gipf- Ober frick /Herznach-Ueken/ Wittnau und der Juseso Fricktal. An der Theke des «Freakhall» gibt es zudem zu jugendgerechten Preisen das gewohnte Angebot an Getränken und süssen Snacks.

Auch weitere Jugendarbeitsstellen aus dem Fricktal vom Netzwerk der Offenen Jugendarbeit «IGOJA» werden den Anlass besuchen und aus ihrem Ort jeweils eine gemeinsame Fahrt nach Gipf-Oberfrick anbieten. So soll es ein Anlass für Jugendliche aus dem ganzen Fricktal werden.

Als Highlight ist für 20.30 Uhr ein Holi-Farbspektakel geplant. Hierbei versammeln sich alle Jugendlichen mit weissem oder schwarzem T-Shirt, um gemeinsam mit buntem Farbpulver und angesagter Musik zu feiern. Dieses Ereignis hat seinen Ursprung in Indien, wo traditionell mit Farben das Gute, die Freiheit und die Freude gefeiert werden. Der Eintritt ist frei. (mgt)