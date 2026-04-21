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Förderzentrum an der Kreisschule

  21.04.2026 Rheinfelden

Die Kreisschule Unteres Fricktal (KUF) hat ihr pädagogisches Angebot in diesem Schuljahr weiter ausgebaut und ein schulinternes Förderzentrum für Jugendliche mit ausgewiesenem Förderbedarf im Schulhaus installiert. «Mit dieser neuen Einrichtung reagiert die Schule auf die ...

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