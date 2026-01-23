Förderung Kunstschaffender

Das Kuratorium hat 29 Kunstschaffenden Atelieraufenthalte in Paris, Berlin, London und Nairs sowie Werkbeiträge in den Sparten Film, Musik, Literatur, Theater und Tanz zugesprochen. Auch fliessen die Jurierungen der «Auswahl 25» aus der Bildenden Kunst und Performance mit ein, die ...

Das Kuratorium hat 29 Kunstschaffenden Atelieraufenthalte in Paris, Berlin, London und Nairs sowie Werkbeiträge in den Sparten Film, Musik, Literatur, Theater und Tanz zugesprochen. Auch fliessen die Jurierungen der «Auswahl 25» aus der Bildenden Kunst und Performance mit ein, die im Rahmen der Jahresausstellung im Kunsthaus Aarau vorgestellt wurden. Den Ausgezeichneten wird ermöglicht, sich vertieft mit ihrer künstlerischen Arbeit auseinanderzusetzen oder Ideen weiterzuentwickeln. Im Jurybericht und im virtuellen Raum werden die ausgezeichneten Projekte, Werke und Kunstschaffenden vorgestellt – und ihr beeindruckendes Wirken somit für längere Zeit in die Welt hinausgetragen. (mgt/nfz)

https://2025.jurierungen.aargauerkuratorium.ch